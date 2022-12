Muere madre de Cher, Georgia Holt, a los 96 años

ESTADOS UNIDOS.- Georgia Holt, cantante, actriz y madre de Cher ha fallecido a la edad de 96 años.

Durante la noche del sábado, Cher escribió "Mom is gone" ("Mamá se ha ido") en su cuenta de Twitter; de inmediato un representante de la cantante confirmó la muerte de Holt por medio de The Hollywood Reporter.

Mom is gone�� — Cher (@cher) December 11, 2022

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte, sin embargo, Cher había comentado con anterioridad que su madre estaba lidiando con problemas de salud los últimos meses: "Perdón si he estado ausente. Mi mamá ha estado enferma. Apenas acaba de salir del hospital. Tenía neumonía. Se está poniendo mejor", tuiteó en septiembre.

Sorry I’ve Been Mia.

Mom’s Been Sick Off & On.She Just Got Out Of Hosp.She Had Pneumonia.She’s Getting Better. — Cher (@cher) September 9, 2022

¿Quién era Georgia Holt?

Georgia Holt no era solamente la madre de una de las mayores exponentes de la música pop, sino también una reconocida actriz de la decáda de los 50 en Estados Unidos.

Holt logró participar en películas como A Life of Her Own, Grounds for Marriage y Father's Little Dividend. Asimismo, apareció en la series The Adevtures of Ozzie and Harriet y I Love Lucy, en la que interpretó a una modelo francesa.

En 2013, participó en el documental Dear Mom, Love Cher. En el cual Cher compartió detalles sobre la fascinate historia de toda su familia a través de entrevista a su madre, Georgia Holt.

