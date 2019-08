Muere la querida actriz Valerie Harper, que robó corazones en EU

LOS ÁNGELES.-Valerie Harper, quien sacó carcajadas, robó corazones y rompió tabúes televisivos murió. Tenía 80 años.

El viejo amigo de la familia Dan Watt confirmó que Harper murió este viernes, y agregó que la familia no estaba revelando más detalles de inmediato.

Ella había estado luchando contra el cáncer durante años, y su esposo dijo recientemente que le habían aconsejado que la pusiera en cuidados paliativos.

Harper fue una gran estrella en "The Mary Tyler Moore Show", y luego fue la protagonista de su propia serie, "Rhoda".

Ella ganó tres premios Emmy consecutivos (1971-73) como actriz de reparto en "The Mary Tyler Moore Show" y otro para la destacada actriz principal de "Rhoda", que se desarrolló entre 1974 y 1978.

Más allá de los premios, fue inmortalizada, y encasillada, por interpretar a uno de los personajes más queridos de la televisión, a la mejor amiga de Ethel Mertz y Ed Norton en la TV.

Los fanáticos habían temido por mucho tiempo la noticia de su fallecimiento. En 2013, reveló por primera vez que le habían diagnosticado cáncer cerebral y que sus médicos le habían dicho que tenía tan solo tres meses de vida. Algunos respondieron como si un miembro de la familia estuviera en peligro.

Pero ella se luchó. "No me moriré hasta que lo haga", dijo Harper en una entrevista en el programa "Today" de NBC. "Prometo que no lo haré".

Harper sobrevivió a su famosa coprotagonista: Mary Tyler Moore murió en enero de 2017. Ed Asner, Cloris Leachman y Betty White se encuentran entre los ex miembros del reparto que la sobreviven.