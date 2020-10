Muere la hermana de Jamie Foxx a los 36 años

ESTADOS UNIDOS.- La hermana menor de Jamie Foxx, DeOndra Dixon, falleció a los 36 años de edad por causas desconocidas.

Según dijo una fuente a la revista “People”, la mujer que tenía Síndrome de Dawn, habría muerto el pasado lunes 19 de octubre, pero apenas hoy el actor ganador del Óscar compartió la noticia.

Fue a través de Instagram que publicó una fotografía en blanco y negro de él con su DeOndra, y un sentido mensaje en el que deja ver su dolor por la pérdida de su hermana.

"Mi corazón está hecho añicos en un millón de pedazos ... mi hermosa y amorosa hermana Deondra ha trascendido ...", escribió Foxx.

Digo que ha trascendido porque siempre estará viva ... cualquiera que conociera a mi hermana ... sabía que ella era una luz brillante".

En su mensaje, compartió algunas de las cosas que más amaba de DeOndra, como que era una grandiosa bailarina, una mujer bromista y alguien con una gran luz.

"No puedo decirte cuántas veces hemos tenido fiestas en la casa donde ella se subió a la pista de baile y se robó el espectáculo ...", continuó, antes de bromear con que "incluso le dio una oportunidad a su novio @chrisbrownofficial. su dinero”.

Dejó ver el gran dolor que pasaba por no tener su hermana a su lado, y, asimismo, el gran amor que le tendrá por siempre.

“Sé que ahora está en el cielo bailando con sus alas. Aunque mi dolor es increíble, sonrío cuando pienso en todos los grandes recuerdos que me dejó”, agregó.

“DeOndra, me has dejado un agujero en mi corazón ... pero lo llenaré con todos los recuerdos que me diste ... te amo con cada gramo de mí, nuestra familia está destrozada, pero vamos a unir las piezas de nuevo con mucho amor, y ustedes por favor mantengan a mi familia en sus oraciones", finalizó.

Dixon, quien nació el 6 de septiembre de 1984 en Dallas, Texas, fue nombrada Embajadora de la Fundación Global para el Síndrome de Down en 2011.

Con el apoyo de su familia, comenzó a participar en las Olimpiadas Especiales cuando estaba en sexto grado y compitió durante más de nueve años. Después de graduarse de la escuela secundaria en Texas en 2002, Dixon se mudó a California para vivir con Foxx y el resto de su familia.

En su biografía en el sitio web de la fundación, Dixon dijo que "nació para bailar" y escribió: "Quiero ser bailarina profesional".

"Mi hermano me ha dado la oportunidad de hacer algunas cosas especiales", escribió Dixon. "Bailé en su video ‘Blame It’. He bailado en el escenario en algunos de sus conciertos por todo el país. ¿Y adivina qué? ¡He bailado en los Grammy!”.