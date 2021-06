Muere la estrella de “All My Children”, Ray MacDonnell, a los 93 años de edad

NUEVA YORK.- La legendaria estrella de televisión, Ray MacDonnell, falleció el lunes pasado, a los 93 años de edad, por causas naturales, publicó el “New York Post”.

El medio estadounidense destacó que Sarah MacDonnell, hija del actor, fue quien reveló la noticia a Michael Fairman TV, y detalló que su padre había muerto en su casa de Chappaqua, Nueva York.

A MacDonnell le sobreviven su esposa Patricia y sus tres hijos: Daniel, Sarah y Kyle.



¿QUIÉN FUE RAY MACDONNELL?

De acuerdo a la biografía que aparece en Internet, Ray MacDonnell nació el 5 de marzo de 1928, en Massachusetts y murió el 10 de junio de 2021. Fue conocido por su papel del “Dr. Joe Martin”, patriarca de la “Familia Martin”, en la telenovela diurna “All My Children”, que inició en 1970 y siguió interpretándolo durante los siguientes 40 años.

Tres años antes, MacDonnell interpretó al personaje icónico del cómic “Dick Tracy”, en una adaptación piloto de una serie de televisión de 1967.

El ganador del premio “Lifetime Achievement Award”, en los “Daytime Emmy 2004”, se retiró de la actuación en 2009, pero regresó en 2011 con su entrañable personaje del “Dr. Martin” para realizar el episodio final de la serie.



OTRAS ACTUACIONES

Ray MacDonnell, no sólo estuvo a su personaje de “All My Children”, sino que también actuó como el empresario “Philip Capice”, en la telenovela de CBS, “The Edge of Night”, que se transmitió de 1961 a 1969.

También apareció en Broadway junto a Angela Lansbury y Ann Miller, en el musical “Mame”, en el legendario “Winter Garden Theatre”, entre 1966 y 1970, cuya actuación lo hizo merecedor al premio Tony.