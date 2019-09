Muere ex concursante de American Idol en accidente de motocicleta

MAINE, EU.-Haley Smith, una ex concursante de "American Idol", murió el fin de semana después de chocar su motocicleta en Maine.

La joven de 26 años murió el sábado temprano.

La policía dijo que Smith estuvo involucrada en un accidente con un vehículo en Millinocket en el que sospechan que ella no hizo un giro a lo largo de una carretera residencial que se une a una carretera, informó TMZ este martes.

Las autoridades informaron que Smith fue declarada muerta en la escena.

El padre de Smith, Mike, le declaró al sitio que cree que un ciervo podría haber causado que su hija destrozara su motocicleta mientras viajaba por un camino rural.

Smith sorprendió a los jueces en su aparición en 2012 en "American Idol" cuando interpretó "Tell Me Something Good" de Chaka Khan durante su audición de la temporada 11 en Colorado.

La cantante impresionó especialmente a Steven Tyler, quien le dijo a Smith que era un honor escucharla cantar ya que parecía haber sido sacada de su "era" por su aspecto y sonido.

Con información de Fox News