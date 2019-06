Muere en “trágico accidente” hijo de 3 años de cantante

NASHVILLE, Tenn.-El cantante de country Granger Smith dijo que su hijo menor, River Kelly Smith, murió luego de un “trágico accidente”.

En un comunicado publicado este jueves a través de su disquera, Smith señaló que después de que los médicos no pudieron revivir al menor de 3 años de edad, la familia decidió donar sus órganos a otros niños.

Smith indicó que la familia estaba desconsolada, pero se tranquilizó porque River estaba con Dios.

La familia pidió que se hicieran donaciones al Centro Médico para Niños de Dell en el centro de Texas.

Smith, quien firmó con Broken Bow Records, ha lanzado canciones que han sido un éxito como "If The Boot Fits", "Backroad Song" y "Happens Like That".

Él y su esposa, Amber, también tienen otro hijo y una hija.