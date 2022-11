Muere el papá de Fofo Márquez: “Se acabó mi etapa del niño millonario"

MÉXICO.- El influencer Fofo Márquez vuelve a ser tendencia en las redes, pero esta vez es por el fallecimiento de su padre, el empresario Rodolfo Márquez.

Fue la madrugada de este 9 de noviembre que el millonario perdió la batalla contra un cáncer en etapa cuatro y diagnosticado demasiado tarde para ser tratado.

"Se acabo mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre" se lee en la descripción.

También publico emotivas imágenes al lado de su padre y algunas de cuando era bebé con el mensaje "Gracias por enseñarme tanto".

El polémico influencer aprovechó el momento para declarar abiertamente que no había publicado una foto de su papá anteriormente para proteger su identidad, pues también ya había afirmado que su familia no estaba de acuerdo que hiciera pública su vida.