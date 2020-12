Muere el padre de Carla Morrison, lo despide con una sentida carta 

Tijuana, BC.- La cantante tecatense Carla Morrison compartió que este sábado 12 de diciembre sufrió la pérdida de su padre, de quien solo logró despedirse por teléfono.

"Mi apá ya tenía años delicado de salud y se le complicó mucho estos últimos días y finalmente Covid no ayudó", escribió Morrison, quien vive en Francia.

Fue a través de su cuenta de Instagram y acompañado de una fotografía cuando niña en sus brazos, que la intérprete de "Compartir" dio a conocer su sentir con una emotiva carta.

"Mi apa estaba tan orgulloso de mi, me lo dijo varias veces y se lo veía en su mirada. Mi apa me quería y me lo recordaba seguido cuando me llamaba por teléfono. Mi apa me dijo que sí, que me fuera a vivir a París y que hiciera lo que necesitara para sentirme mejor, pero que él sabía que al regresar yo iba a hacerlo mejor que nunca", destacó.

Quien a mediados de año hizo dueto con Ricky Martin, reconoció que fue duro vivir a la distancia esta noticia, pero que tuvo la oportunidad de despedirse vía telefónica.

"Este dolor es diferente, esta ausencia es diferente, este dejar ir es totalmente diferente. Este proceso y dolor se que va para largo, pero me quedo tranquila sabiendo que Dios lo tiene con el, mis abuelos y algunos de sus amigos.

"Lalo, seguro ya conociste a Dios, y sabes el significado de la vida.Voy a extrañar tus llamadas. Gracias por elegirme como una de tus hijas, gracias por ser mi papá", finalizó el texto.