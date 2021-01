Muere el medio hermano de Eduardo Capetillo

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2021 inició con un duro y fatídico golpe a Eduardo Capetillo, pues hoy anunció la muerte de su medio hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, quien falleció por causas naturales a los 67 años de edad.

En un video publicado en redes sociales, Eduardo se dejó ver notablemente triste, pero tranquilo, mientras compartía la lamentable noticia con sus seguidores.

Lo único seguro que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar”, comenzó Eduardo.

“Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar aquí con nosotros, en este mundo, en este plano físico, pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor en mi dulzura”, continuó.

El también cantante reflexionó sobre el duelo y la forma en que él y algunas personas tratan de superar la muerte de un ser querido.

“Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que ya hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea. Si hay que llorar hay que llorar, si hay que anhelar hay que anhelar, sí hay que recordar hay que recordar, si hay que reprochar hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones”, comentó.

Eduardo agradeció el apoyo de todos sus seguidores en este difícil momento de su vida, y dio un mensaje final a la memoria de su querido hermano.

“Hago esto porque la noticia, por evidentes razones ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen, y me sientan... Los quiero mucho. Agradezco a todos por sus palabras de aliento, por sus palabras de amor. Querido hermano Carlos descansa en paz… te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño…y ya te amolaste cuate porque aquí vas a estar todo el tiempo.. gracias…”, remató.

Carlos Arruza Vázquez fue hijo del primer matrimonio entre María del Carmen Vázquez, madre de Eduardo Capetillo, y el torero Carlos Arruza.