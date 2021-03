Muere el famoso DJ británico Pete Zorba, a los 45 años de edad, después de vivir con un tumor cerebral durante cuatro años

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cuatro años de haberle diagnosticado un tumor cerebral, Pete Zorba, famoso “disc jockey” reconocido internacionalmente, falleció el pasado 25 de febrero, a los 45 años de edad, como se informó en algunos medios.

Melanie Zorba, esposa del artista, fue quien publicó en sus redes sociales que su esposo había fallecido, después de luchas durante cuatro años y tres meses, contra un tumor de cerebro que le habían diagnosticado y que sólo le daban un mes de vida.

Han pasado 4 años y 3 meses desde que te dijeron que te quedaban meses de vida. Hemos vivido 1000 vidas en ese tiempo... hemos viajado, hemos creado increíbles recuerdos familiares y hemos creado al bebé más hermoso que esta tierra haya visto... al igual que su hermana mayor. Dijiste que el cáncer iba a ser lo mejor que te había pasado y es una locura, pero estoy de acuerdo contigo de todo corazón”, dice parte del mensaje.

Melanie destacé que los últimos cuatro años que vivió al lado de su esposo habían sido los mejores de los once años de los que había estado a su lado y no cambiaría ni un segundo de ellos.

“… y te prometo que te sentirás muy orgulloso. Prometo que nuestros hijos crecerán recordando lo especial que eres. Verte en sus caras me ayudará a superar los momentos difíciles y estarás a nuestro alrededor para siempre”, agregó.



¿Quién fue Pete Zorba?

El DJ de Manchester, que nació en Beirut, es de madre inglesa y padre libanés que se mudaron al Reino Unido cuando él tenía 13 años de edad para escapar de la guerra civil, según la biografía publicada por el portal “Mixmag”.

Pete Zorba era un residente de la fiesta Kaluki de la ciudad y a menudo tocaba en lugares famosos de Mancun como “Sankeys” y “Warehouse”.

También fue A&R dentro del brazo del sello “Kaluki Musik”, ayudando a construir una disquera que lanzó a artistas como Jozef K, Leftwing & Kody, Citzenn, Andrea Oliva, Steve Lawler y más.

Pete Zorba trabajó habitualmente en clubes famosos de Ibiza como “Space”, “Privilege” y “Blue Marlin” a lo largo de los años, y también tocó en todo el mundo en clubes y festivales como “Verboten de Nueva York”, “BPM Festival de México y Portugal” y “Überhaus de Líbano”.

También fue un productor que lanzó pistas como “FRO” y “The Charlatan” EP en Kaluki, así como también se vinculó con Ellesse para remezclar “The Elevation” de Jozef K en el primer lanzamiento del sello.

Además, Zorba fue un peluquero galardonado que había trabajado con supermodelos como Naomi Campbell.



Siempre fue positivo

El medio especializado en música publicó que en 2017, Pete Zorba actualizó su estado de Instagram sobre su salud y en una entrevista que otorgó a “Manchester Evening News” habló sobre sus experiencias al ser diagnosticado con cáncer y someterse a un tratamiento de quimioterapia.

“Me dijeron que tenía un tumor y solo dije 'OK', estaba bastante tranquilo al respecto. Soy bastante blanco y negro sobre las situaciones. Trato de lidiar con el siguiente paso todo el tiempo. No tenía miedo por mí mismo, tenía miedo por mi familia”, dijo.

La leyenda de la música “house” británica aseguró que el amor y la positividad que le brindaba su familia, lo habían ayudado a sobrellevar la situación y en ese momento se encontraba más feliz que nunca.

“Sinceramente, creo que esto va a ser lo mejor que me ha pasado. Estoy más feliz que nunca. Estoy haciendo música nueva y pinchando en todas partes, he tenido mi mejor año hasta ahora en términos de pinchar. Este es mi viaje, tener a mi esposa e hija conmigo, no lo haría de otra manera”, expresó.

Melanie, su esposa, pidió a sus fans y amigos que mantengan siempre en sus pensamientos a su esposo y que recuerden los buenos momentos que pasaron a su lado, así como los mejores recuerdos que tengan de él.

“Necesito absorber hasta el último pedacito de él y mantenerlo vivo para siempre", finalizó.