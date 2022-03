Muere el cineasta Nick Zedd, conocido como el fundador del "cine de transgresión"

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta estadounidense Nick Zedd destacó entre los conocedores del cine por su talento y por ser el pionero del "Cine de la transgresión" en la década de 1980, por lo que muchos lamentaron su muerte que se confirmó durante el pasado fin de semana.

En redes sociales se anunció que el artista 'underground' perdió la vida el domingo 27 de febrero a los 63 años en la Ciudad de México, donde radicaba desde hace varios años luego de exhibir sus fanzines en el Museo Universitario del Chopo en el 2014.

Fue gracias al músico Robin Rimbaud que compartió en su cuenta personal de Twitter la triste noticia, además de dedicarle un emotivo mensaje de despedida que acompañó con una foto del también guionista estadounidense en su juventud.

"Adiós al cineasta estadounidense Nick Zedd (1958-2022), quien encabezó el movimiento 'Cine de la transgresión' en la década de 1980, editó el Underground Film Bulletin y unió los puntos entre Kembra Pfahler, Richard Kern, Tessa Hughes Freeland, Lung Leg y Lydia Lunch”.

Asimismo, desde Instagram, una persona cercana al cineasta independiene también dio a conocer la noticia y escribió que estuvo con Nick Zedd hasta el último momento de su vida, por lo que agradeció a todos aquellos que estuvieron pendientes de su salud y de los mensajes que le mandaron.

Estuve a su lado hasta el último suspiro, le leí todos los mensajes privados de cada persona que le escribió, fue muy lindo y conmovedor para él escuchar todos los hermosos mensajes de ustedes y sonreír y lágrimas por las que los leí, para Nick Zedd, sus seguidores, fanáticos y amigos, era familia si a alguien le gustaran sus películas, muchas gracias por todos los mensajes increíbles y hermosos, porque no me sentí tan solo contando con ustedes hoy a la medianoche porque para Zedd y para mí, la noche es donde está la magia", se lee en la publicación.

Anteriormente, la hijastra de Zedd dio a conocer que el artistaba estaba hospitalizado por distintos problemas, entre ellos una cirrosis hepática, hepatitis C y cáncer, con lo cual estaba en una etapa casi terminal y la familia se unió para pedir ayuda en GoFoundMe para los gastos hospitalarios, entre la meta estaba juntar la cantidad de 18 mil dólares que se superó con un total de 24 mil dlls, casi medio millón de pesos mexicanos.

Cabe señalar que Nick Zedd acuñó el término 'Cine de Transgresión' en 1985 para describir a un grupo de cineastas y artistas que tenían ideas afines y usaban el humor negro. Este estilo tiene como fin provocar un shock en los espectadores a través de la crudeza y la degradación.

Entre sus créditos como escritor, director y actor se encuentras películas como Geek Maggot Bingo on The Freakfrom Suckweasel Mountain (1983), War Is Menstrual Envy (1992), Scumbag (2017) o They Eat Scum (1979).