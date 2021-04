Muere el actor Patricio Castillo por una afección pulmonar

Ciudad de México.- El actor Patricio Castillo perdió la vida este jueves 15 de abril a los 81 años de edad, luego de que en días pasados se reportara que fue internado de emergencia en un hospital por una afección pulmonar.

Sin dar grandes detalles de su deceso, la Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro C. Patricio Castillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”.

Como se recordará, tras darse a conocer que Castillo estaba en el hospital, las especulaciones con respecto a que estaba contagiado de Covid comenzaron, por lo que su esposa salió a desmentir esta información.

“Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no Covid, no es Covid. Pero también es algo delicadito, es una afección pulmonar que mi marido trae desde tiempo atrás y que ha requerido esta hospitalización”, informó hace dos días Haunani Ruíz en entrevista para el programa ‘Hoy’.

Entre los proyectos que participó el actor nacido el 18 de diciembre de 1939 se encuentra ‘La Mexicana y el Güero’, ‘Agujetas de Color de Rosa’, ‘El pecado de Oyuki’, ‘Viviana’, así como en series ‘Mi querida herencia’ y ‘Como dice el dicho’, además de infinidad de películas, así también como obras de teatro. Descanse en Paz.