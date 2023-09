Muere el actor Michael Gambon, quien interpretó a Dumbledore de "Harry Potter"

INGLATERRA.- Michael Gambon, mejor conocido por interpretar al Profesor Albus Dumbledore en las películas de "Harry Potter", ha fallecido, según anunció su familia este jueves.

El reconocido actor tenía 82 años.

BREAKING: Sir Michael Gambon has died at the age of 82, his family has confirmed. The actor was famous for his role as Albus Dumbledore in the Harry Potter series. pic.twitter.com/EVKPDYlpe0— Pubity (@pubity) September 28, 2023

"Estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon", dijo su representante, Clair Dobbs, en un comunicado en nombre de su esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus.

Amado esposo y padre, Michael falleció pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus a su lado, después de una batalla contra la neumonía”

El comunicado concluyó: "Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este doloroso momento y agradecemos sus mensajes de apoyo y amor".

Así fue su trayectoria profesional en la industria televisiva y cinematográfica

La carrera del actor irlandés-inglés abarcó casi cinco décadas, ganando cuatro premios BAFTA, dos premios RTS y un premio Olivier.

Comenzando su carrera en el teatro en Dublín, Gambon apareció por primera vez en el escenario en una producción de "Otelo" en el Gates Theatre en 1962 y fue nombrado caballero por su contribución a la industria del entretenimiento en 1998.

También es conocido por interpretar al detective francés Jules Maigret en la serie de ITV "Maigre" y por protagonizar la serie de la BBC "The Singing Detective".

Sin embargo, es más conocido por su papel como el querido director de Hogwarts, asumiendo el papel después de la muerte del actor original, Richard Harris, hasta el final de la franquicia de ocho películas.

Gambon se unió nuevamente a la autora de "Harry Potter", JK Rowling, en 2015, cuando apareció en la adaptación de la BBC de "The Casual Vacancy", que fue escrita bajo el seudónimo de Rowling, Richard Galbraith.

El famoso actor se vio obligado a retirarse del escenario ese mismo año después de sufrir una "aterradora pérdida de memoria", que describió como una decisión desgarradora.

"Había una chica en el escenario y tenía un auricular para que pudiera leerme las líneas", dijo en ese momento. "Después de aproximadamente una hora pensé: 'Esto no puede funcionar'. Es horrible admitirlo, pero no puedo hacerlo. Me rompe el corazón".

Gambon se casó con Miller en 1962 y tuvieron un hijo juntos. A pesar de nunca divorciarse de Miller, Gambon tuvo otra pareja, la diseñadora de escenografía Philippa Hart, que era 25 años más joven que él, con quien tuvo dos hijos.

