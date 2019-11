Muere Tom Lyle, artista de cómics

ESTADOS UNIDOS.- Tom Lyle, artista de cómics conocido por su trabajo en las franquicias de Spider-Man y Batman durante la década de 1990, ha fallecido.

Según información de The Hollywood Reporter. Lyle, de 66 años, se sometió a una cirugía a principios del mes pasado para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro después de un aneurisma. Había caído en coma, y se habían hecho planes para la atención a largo plazo a mediados de octubre.

Lyle hizo su debut en los cómics a finales de 1988 como cocreador de la serie Starman de DC con el escritor Roger Stern, pero fue su trabajo en la miniserie Robin de 1991, y las dos secuelas, Robin II: The Joker's Wild de 1992 y Robin de 1993. III: Cry of the Huntress, los tres escritos por Chuck Dixon, que lo transformaron en un artista favorito de los fanáticos.

Fallece el dibujante Tom Lyle, creador del mítico traje de sudadera con capucha para la Araña Escarlata, entre otras muchas cosas destacables. Descanse en paz. pic.twitter.com/kbhEGDWZH7 — Espacio Marvelita #ExpoMCUEspaña (@Esp_Marvelita) November 19, 2019

A partir de ahí, se mudó a Marvel, donde trabajó en varios proyectos de Spider-Man durante varios años, incluido el diseño del traje de Scarlet Spider para su uso durante la infame historia de "Clone Saga". Durante su permanencia en Marvel, también trabajó en una serie de Punisher, así como en los cómics de Iron Man, X-Men y Warlock, siendo esta última una serie de cuatro números que también escribió.

En 2005, Lyle se convirtió en profesor, enseñando arte secuencial en el Savannah College of Art and Design en Georgia, donde también se desempeñó como coordinador de pasantías durante varios años.

La muerte de Lyle fue notada por muchos compañeros creadores en las redes sociales. Le sobreviven su esposa, Sue.