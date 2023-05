Muere Tina Turner: Cómo "What's Love Got to Do with It" se convirtió en un éxito a pesar de sus dudas iniciales

LONDRES.-La cantante Tina Turner falleció a los 83 años, informó el miércoles uno de sus representantes.

Turner, a menudo llamada la "reina del Rock 'n' Roll", fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos, conocida por éxitos como "What's Love Got to Do with It" y "(Simply) The Best".

¿Cómo se hizo la canción What's Love Got to Do with It?

El tema "What's Love Got to Do with It", interpretado por Tina Turner, fue inicialmente rechazado debido a sus impresiones negativas sobre ella.

Sin embargo, la persistencia de su equipo de trabajo y la convicción de su entonces manager, Roger Davis, llevaron a Turner a grabar la canción, lo que resultó en uno de los mayores éxitos de su carrera, según señala el portal Radiomágica.

Turner reveló en su documental de HBO, que consideró "What's Love Got to Do with It" como una canción terrible y espantosa, además de catalogarla como "muy pop", lo cual no encajaba con su estilo rockero.

FOTO DE ARCHIVO: Tina Turner actúa durante su gira mundial 87 en el concierto de verano al aire libre en Hamburgo, Alemania, el 3 de julio, 1987. REUTERS/Michael Urban/File Photo

Sin embargo, Davis estaba convencido de que esta canción tenía el potencial de ser un hit, y organizó una reunión entre Turner y el compositor Terry Britten para que le diera una oportunidad.

Britten recordó cómo Turner expresó inicialmente su descontento con la canción:

Vino, e inmediatamente dijo: 'Bien, ya sabes que no me gusta esa canción. Yo no quiero hacer esa canción. Roger quiere que la haga'".

Sin embargo, Britten persuadió a Turner para que al menos lo intentara, con la promesa de no utilizarla si no funcionaba.

A pesar de las dudas iniciales, Turner decidió tomar el desafío y grabar "What's Love Got to Do with It".

La canción resultó ser un éxito rotundo, alcanzando el número uno en las listas de música estadounidenses.

Este logro significó un punto de inflexión en la carrera de Turner, quien ganó sus primeros premios Grammy gracias a este tema y lo convirtió en un auténtico himno del rock.