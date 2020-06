Muere Stuart Cornfeld a consecuencia del cáncer

ESTADOS UNIDOS.- Stuart Cornfeld, que trabajó con Red Hour Films de Ben Stiller para producir películas como "Tropic Thunder", "Dodgeball" y "Zoolander", ha fallecido a consecuencia del cáncer.

Fueron sus amigos que dieron a conocer la noticia, luego de que le dieran el último adiós mediante redes sociales.

En Red Hour, que fundó con Stiller en 1999, también produjo "Duplex", protagonizada por Stiller y Drew Barrymore, "Starsky & Hutch", "Blades of Glory" y "The Ruins". Una de las últimas películas que produjo fue "The Polka King", protagonizada por Jack Black. Stiller dijo en Twitter: "Stuart Cornfeld era tan divertido, inteligente, talentoso y genial como una persona".

Al principio de su carrera, Cornfeld produjo películas como "The Fly" de David Cronenberg, "Vacaciones europeas de National Lampoon" y "Kafka" de Steven Soderbergh.

Jugó pequeños papeles en varias películas, incluido un papel memorable como el Rey pirata del capitán Hook Fish ‘n Chips en" Fast Times at Ridgemont High ".

Cornfeld comenzó a trabajar como asistente de Mel Brooks en "High Anxiety" en 1977. Después de ver "Eraserhead" de David Lynch en el Nuart Theatre de Los Ángeles, Cornfeld convenció a Brooks para que contratara a Lynch, y Brooks pasó a producir "The Elephant Man". "Mientras que Cornfeld se desempeñó como productor ejecutivo.

Cornfeld conoció a la esposa de Brooks, Anne Bancroft, mientras asistía al American Film Institute, y produjo "Fatso", que dirigió Bancroft. También se desempeñó como productor asociado en "La historia del mundo: Parte 1" de Brooks.

En la década de 1990, produjo "Mimic" de Guillermo del Toro, la serie de televisión "Fallen Angels" y "Wilder Napalm" de Glenn Gordon Caron.

Aunque Cornfeld estaba mayormente retirado, recientemente produjo el documento de Netflix "Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics". Se desempeñó como productor ejecutivo en "The Meltdown with Jonah and Kumail". Emily V. Gordon, escritora y miembro del reparto en el programa, recordó a Cornfeld en Twitter, escribiendo: "Tenía las mejores historias y chistes".