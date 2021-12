Muere Stonewall Jackson, cantante de música country, a los 89 años

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los músicos más queridos entre los fanáticos del country fue Stonewall Jackson, reconocido por su participación en Grand Ole Opry por varios años, además de tener incontables éxitos que se posicionaron en primer lugar, tal como su canción "Waterloo".

Sin embargo, la tristeza de sus miles de seguidores fue inevitable al conocer que el músico perdió la vida el pasado sábado 4 de diciembre luego de una larga lucha contra la demencia vascular, así lo anunció Opry, uno de los programas radiofónicos más antiguos de la historia.

Stonewall Jackson tenía 89 años y su música se caracterizaba por su gran talento de la guitarra, asimismo por sus presentaciones en el Opry, donde empezó a presentardes desde 1956 hasta sus últimos años.

Según WSMV-YV, el fallecido Porter Wagones solía presentar al músico country en su programa diciendo que Stonewall llegó al Opry “con un corazón lleno de amor y un saco lleno de canciones”.

Y es que el intérprete tuvo una gran trayectoría artística llena de grandes existos como "Waterloo", sencillo que se posicionó entre los temas favoritos de country y pop en 1959. Además de contar con "Don't be angry", "B.J the D.J", “Why I’m Walkin’”, “A Wound Time Can’t Erase” y “I Washed My Hands in Muddy Water”.

A lo largo de su carrera musical, Jackson consiguió que 44 de sus canciones figuraran en la lista de música country de Billboard, una de las otras razones por la que sus seguidores lo consideran como una leyenda del género musical.

Incluso, hay quienes recuerdan sus humildes inicios, ya que el músico se crió en una granja al sur de Georgia y fue 'adoptado' por Ernest Tubb, quien le compró su primer traje para usar en el escenario y lo contrató para la apertura de su concierto.

Cabe recordar que Stonewall consiguió algunos premios por sus canciones, por ejemplo, en 1997 obtuvo el Premio en Recuerdo de Ernest Tubb por sus aportaciones a la música country; mientras que en 1991 destacó por su publicación de su autobrafía titulada "From the Bottom Up".

Descanse en paz.