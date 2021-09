Muere Sarah Dash, la primer intérprete de “Lady Marmalade” y cofundadora del grupo Labelle, a los 76 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- A la edad de 76 años, Sarah Dash, exintegrantes del grupo Labelle, murió el lunes pasado, pero no se revelaron las causas de su muerte, publicó “Fox News”.

Las cantantes Patti Labelle y Nona Hendryx, quienes completaban el trío Labelle con Sarah, anunciaron la muerte de su amiga en sus redes sociales, quienes se dijeron estar devastadas ante la noticia.

Sarah Dash fue un alma increíblemente talentosa, hermosa y amorosa que bendijo mi vida y la de muchos otros en más formas de las que puedo decir. Descansa en el poder mi querida hermana”, escribió Patti Labelle.

Labelle reveló que todavía el sábado pasado había compartido escenario con Sarah durante una presentación que fue asombrosa, ya que su amiga poseía un gran talento y ese momento fue único y memorable, el cual por siempre llevará en su corazón.

Mientras que Hendryx expresó que la música las había unido, ya que hablaban un lenguaje musical y la música lo dice mejor.



¿Quién fue Sarah Dash?

Sarah Dash, originaria de Nueva Jersey, inició su carrera como cantante en el grupo The Ordettes, el cual se transformó en Patti LaBelle and The Bluebells y a principios de la década de 1970, lo acortaron a Labelle.

Patti, Sara y Nona, cambiaron sus vestuarios y experimentaron un nuevo género musical, el funk, donde las tres mujeres cantaban e hicieron versiones de gospel-soul de canciones de rock.

Entre sus éxitos originales se encuentran: “¿Puedo hablar contigo antes de ir a Hollywood?”, “Mañana mucho mejor” y “Tócame por todas partes”, pero la canción con la que se dieron a conocer internacionalmente fue “Lady Marmalade”.

Dicho tema habla sobre las trabajadoras sexuales de Nueva Orleans y fue incluida en su álbum de 1974, “Nightbirds”, y alcanzó en número uno en el “Billboard Hot 100” y “Hot Soul Singles” (ahora Hot R & B / Hip-Hop Songs).

El tema fue nominado al Grammy Hall of Fame, en 2003, y forma parte del “soundtrack” de la película “Moulin Rouge”, de 2001, basado en el musical de Broadway.

El grupo Labelle se disolvió en 1976 y Sarah Das inició su carrera como solista, lanzando varios álbumes a lo largo de los años y escribió música con Keith Richards y realizó una gira con Los Rolling Stones.