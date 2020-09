Muere Roy Head, el famoso interprete del tema ''Treat Her Right'' de 1965

ESTADOS UNIDOS.- El rockero Roy Head, mejor conocido por su éxitoso tema "Treat Her Right" de 1965, ha fallecido a la edad de 79 años. Los últimos momentos de su vida los pasó rodeado de su familia en Porter, Texas.

"Treat Her Right" alcanzó el número 2 tanto en el Billboard Hot 100 como en la lista de R&B en 1965; la rave se mantuvo fuera del primer lugar pop sólo por "Yesterday" de los Beatles. La canción fue repopularizada el año pasado por el uso que hizo Quentin Tarantino de la música de la secuencia de créditos en "Once Upon a Time in Hollywood". También apareció en la película de 1991 "The Commitments".

Wood encontró un renombre renovado como el padre de Sundance Head, el ganador de la temporada 11 de "The Voice". El director más joven cantó "Treat Her Right" a dúo con su entrenador, Blake Shelton, en un episodio del programa en 2016.

Muere ROY HEAD, 79 años, formidable cantante (¡y bailarín!) tejano https://t.co/tlfb2rB5P2 El glorioso "Treat her right" (1965) fue recuperado recientemente por Quentin Tarantino en su "Once upon a time in Hollywood" https://t.co/DunQTA3S2I pic.twitter.com/yORNZ7Q4e7 — Diego A. Manrique (@DiegoAManrique) September 22, 2020

Cabe señalar que Tarantino retomó el famoso tema para “Once Upon a Time in Hollywood”.

"Una vez que pienso 'Está bien, estos serán los créditos iniciales de la película', ese es el 50% de mí haciendo la película", dijo Quentin Tarantino. “La canción de los créditos de apertura, que será el tema de tu película, te guste o no…. Tenía una secuencia de créditos de apertura planificada mucho más elaboradamente en mi mente para siempre e incluso filmé metraje para ella. Pero cuando estábamos filmando las cosas de Sharon (Tate) en la sala de estar del sofá 747 de primera clase de Pan Am ... se suponía que era solo parte de este montaje con esta otra canción, (pero) por la razón que sea, simplemente decidí agregar la canción de Roy Head. ... La canción puede durar solo dos minutos ... Comienza con un honky-tonker y luego quémalo durante dos minutos y luego boom, terminamos, comenzamos la película”, expresó según información de Variety.