Muere Paul R. Cohen, esposo de Lila Downs, a los 69 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Lila Downs informó que su esposo, el músico Paul R Cohen falleció este miércoles en Oaxaca, y aunque no detalló las causas del fallecimiento, agradeció las muestras de apoyo en este difícil momento.



"Paul, músico, padre y esposo amoroso compartió la vida con singular alegría. Agradecemos profundamente las muestras de cariño y apoyo a nuestra familia y amigos en este momento", se lee en el comunicado.



La cantante, que ha dedicado su carrera no sólo a difundir sus raíces mexicanas, también ha luchado por visibilizar la discriminación que los pueblos indígenas sufren en todos los ámbitos, se sinceró al decir que por motivos de precaución por Covid-19, su esposo Paul será velado de manera privada, y más adelante se le rendirá un homenaje con la presencia del público.



"Agradecemos las muestras de cariño y amor en estos momentos. Sabemos qué hay mucha gente que quiere acompañarnos pero como saben, por cuestiones de COVID tendremos que llevar un protocolo para protegernos todos y no contagiarnos. Habrá un momento para despedir a Paul, pero por ahora será de manera privada y agradecemos el entendimiento de esto".

Asimismo la cantante mexicana compartió

una imagen de Paul R. Cohen y un obituario sobre su esposo.

Paul R Cohen

1953 - 2022



Paul, brilla siempre.



~

Desde hace días, Lila Downs comentó en sus redes que estaba contagiada por segunda ocasión de Covid, y que estaba tomando tés de hierbas para que le ayudaran a sanar.



En septiembre, en el cumpleaños de Paul, Lila le dedicó un emotivo mensaje de amor:

"Mi Paul: Hemos pasado por momentos difíciles pero estamos aquí juntos por muchos años, feliz cumpleaños, mi amorcito. Muchos años y aquí seguimos. Con amor y vida. Felicidades".



Paul R. Cohen era parte de los músicos

que acompañaban desde hace años a Lila sobre el escenario.