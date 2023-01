Muere Lisa Loring, la primera Merlina de la serie "Los locos Addams"

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Lisa Loring murió el pasado sábado 28 de enero a los 64 años de edad en el Centro Médico St. Joseph en Burkank, California; así lo informó este lunes The Hollywood Reporter.

Loring se hizo popular por su interpretación de la peculiar Wednesday (Miércoles o Merlina) en la comedia negra que emitió la cadena ABC "La familia Addams", un papel que asumió en 1964.

Lisa Loring, the original Wednesday Addams actress, dies after stroke https://t.co/8Msv3zbCgR— Sky News (@SkyNews) January 30, 2023

También interpretó a Wednesday Addams en la película para la televisión realizada de 1977 titulada "Halloween with the New Addams Family" y tuvo un papel en la telenovela "As the World Turns".

Su hija, Vanessa Foumberg, dijo que su madre tuvo complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, pero que “se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano”.