Muere Julie Bennett, actriz que dio voz a uno de los personajes del 'Oso Yogui'

Julie Bennett, quien dio voz al interés amoroso del oso Yogui, Cindy, durante casi tres décadas, murió a la edad de 88 años por complicaciones de COVID-19.

La actriz falleció el pasado martes en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, según informó su agente de talentos y amigo Mark Scroggs.

Luego de colaborar en series como The George Burns y Gracie Allen Show, Adventures of Superman, Leave It to Beaver, Dragnet y Highway Patrol, Bennett encontró su nicho como artista de doblaje.

Su carrera de animación comenzó con "Fractured Fairy Tales" en 1960 en The Bullwinkle Show, y expresó a Cindy Bear por primera vez un año más tarde en The Yogi Bear Show, que presentaba a Daws Butler haciendo su mejor personificación de Art Carney como la más famosa de Jellystone Park. residente.

Bennett le dio a Cindy, amante de las sombrillas, un acento sureño y interpretó al personaje hasta 1988 en The New Yogi Bear Show.

También dio voz a tía May en una serie animada de Spider-Man de 1997, habló por una muñeca Barbie y trabajó en películas como Gay Purr-ee (1962), protagonizada por Judy Garland, y What's Up, Tiger Lily, de Woody Allen. (1966).