Muere Joey Jordison, ex baterista de Slipknot

ESTADOS UNIDOS.- Joey Jordison, quien fue miembro fundador de la banda Slipknot y saltó a la fama como su baterista, falleció hoy a los 46 años de edad.

En un comunicado publicado por la revista Rolling Stone, la familia del músico confirmó que él murió mientras dormía.

Hasta el momento, no se ha detallado la causa de muerte, pero la declaración incluía una solicitud de "privacidad y paz en este momento increíblemente difícil" para sus seres queridos.

La muerte de Joey nos ha dejado el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible. Para aquellos que conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad amable, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música '', dijo el comunicado.

JOEY SE CONVIERTE EN LEYENDA

Joey tenía 20 años cuando, en 1995, se convirtió en uno de los miembros fundadores de Slipknot junto a Shawn 'Clown' Crahan y Paul 'the Pig' Gray.

Su álbum debut “Mate. Feed. Kill. Repeat” lanzado en Halloween de 1996 se convirtió en uno de los más icónicos de la música metal.

Joey fue el escritor de varias de las canciones más recordadas de Slipknot, incluidas Gematria (The Killing Name) y My Plague.

Durante sus últimos años con la banda, Joey sufrió una afección neurológica llamada mielitis transversa aguda que inflama la columna.

En 2013, dejó de formar parte de la banda, y fue hasta 2016 que confesó en una entrevista que lo despidieron a través de un correo electrónico.