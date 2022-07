Muere James Caan actor de "Misery" y "El Padrino"

ESTADOS UNIDOS.- El actor de Hollywood James Caan, recordado por su papel como Sonny en la saga The Godfather, falleció en la noche del miércoles 6 de junio a los 82 años, según informó este jueves su familia a través de su perfil de Twitter.

La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", añadió el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de The Godfather, Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como The Rain People (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) Brian's Song, Rollerball y A Bridge Too Far.

"Uno de los mejores"

Su manager, Matt DelPiano, informó de su fallecimiento por medio de redes sociales. Sin embargo, no dio detalles sobre la causa de muerte.

“Jimmy fue uno de los más grandes. No solo fue uno de los mejores actores que nuestro negocio haya visto, sino que fue divertido, leal, afectuoso y querido”, dijo DelPiano. “Nuestra relación siempre fue de amistad antes que de negocios. Lo extrañaré mucho y estoy orgulloso de haber trabajado con él todos estos años”. agregó.

El actor es recordado como un excelente jugador de fútbol americano en la Universidad Estatal de Michigan y un sipático bromista en los sets de producción. También se le describe como un actor guapo y sonriente con la arrogancia y la constitución muscular de un atleta. Logró una larga carrera a pesar de tener problemas de drogas, arrebatos de mal genio y roces con la ley.

Uno de sus papeles más elogiados fue como Paul Sheldon en Misery, la célebre adaptación de la novela homónima de Stephen King, donde, al lado de Kathy Bates como Annie Wilkes, se ganó el respeto de los críticos.