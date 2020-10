Muere Eddie Van Halen después de una larga batalla contra el cáncer de garganta

LOS ÁNGELES.-Eddie Van Halen, el legendario guitarrista y cofundador de Van Halen, murió después de una larga batalla contra el cáncer de garganta, revela el medio TMZ. Eddie tenía 65 años.

A principios del 2000, el guitarrista fue diagnosticado con cáncer de garganta. En 2002, fue declarado libre de cáncer. Pero el año pasado, salió a la luz que la estrella de rock había estado luchando contra el cáncer durante los últimos cinco años.

Su hijo, Wolfgang Van Halen le escribió una emotiva despedida desde su cuenta de Instagram.

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá".

Si bien no se sabe mucho sobre el cáncer de garganta de Eddie Van Halen, se conoce que este cáncer generalmente comienza en la parte inferior de la garganta.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) indica que el cáncer de garganta comienza cuando las células en la parte inferior de la garganta "crecen sin control".

Aproximadamente 12 mil 370 nuevos casos de cáncer de garganta serán diagnosticados en 2020 en los EU.