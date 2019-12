Muere Chuy Bravo, el mexicano que trabajaba con Chelsea Handler en Chelsea Lately

LOS ÁNGELES.-Chuy Bravo, compañero de Chelsea Handler en el talk show Chelsea Lately, ha muerto. Tenía 63 años.

El artista mexicano-estadounidense falleció repentinamente el sábado por la noche, informó ET el domingo.

TMZ dijo que fue hospitalizado en la Ciudad de México, donde había estado visitando a su familia durante el último mes, después de experimentar un terrible dolor de estómago. Su causa exacta de muerte sigue sin estar clara.

Chuy había trabajado en Chelsea Lately desde su debut en 2007 hasta 2014, cuando terminó su carrera de ocho temporadas. A principios de este mes, Chelsea le rindió homenaje en su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños a mi OG Nugget @chuybravo", escribió la comediante, junto a una foto de los dos posando juntos en el set de Chelsea Lately.

"Me encanta esta foto porque, no solo parece que Chuy acaba de salir de mi peekachu, me veo como un miembro de ZZ Top", dijo. "Feliz cumpleaños Chuy, y gracias por 8 años de fuertes caricias".

"Hace unos minutos escuché sobre nuestro Chuy", escribió la escritora y comediante de Chelsea Lately en Instagram, junto con un anuncio sobre su muerte. "No tengo muchos detalles. Por favor mantenga a su familia en sus oraciones y recuerde todas las risas y la alegría que nos trajo a muchos de nosotros. #Chuybravorip".