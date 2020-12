Muere Charley Pride, primera estrella afroamericana de la música country

ESTADOS UNIDOS.- Charley Pride, quien fuera la primera estrella afroamericana de la música country, falleció hoy a los 86 años de edad.

Su firma de relaciones públicas, 2911 Media, confirmó que Pride murió la madrugada de este día en Dallas, Texas, víctima de complicaciones de la salud relacionadas con el Covid-19.

Pride acababa de ser visto por millones en la televisión en vivo en noviembre cuando recibió un premio a la trayectoria de la Asociación de Música Country en su transmisión anual.

Fue en esa transmisión del 11 de noviembre que hizo su última actuación, un dueto de su clásico "Kiss an Angel Good Mornin '", con Jimmie Allen.

Se dijo que todos los artistas en la transmisión de los Premios CMA se habían sometido a repetidas pruebas de Covid-19 antes de aparecer, y varios abandonaron como resultado de dar positivo. Los representantes de la CMA dijeron en ese momento que ninguno de los artistas que dieron positivo había entrado en el área de producción para la transmisión.

Charley fue un pionero en el país: es el primer artista negro en ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country y, literalmente, allanó el camino para otros afroamericanos en el género durante los años 60, 70, 80 y más.

We couldn't be happier for Willie Nelson Lifetime Achievement Award recipient, Mr. Charley Pride. Watch the legend's acceptance speech! ❤️ pic.twitter.com/e7KykPNBMA — CMA Country Music (@CountryMusic) November 12, 2020

En cuanto a la música, irrumpió en escena a finales de los 50 y principios de los 60 con una serie de sencillos country pero sin grandes éxitos. No fue hasta que lanzó "Just Between You and Me" en 1967 que realmente se abrió paso y recibió reconocimiento, ya que comenzó a escalar las listas.

Charley fue nominado a un Grammy de Canción del Año por la canción, y después de eso, las cosas realmente comenzaron a ascender para él, cuando lanzó varias canciones que encabezaron las listas entre finales de los 60 y mediados de los 70, algunas de que alcanzó el puesto # 1 en las canciones Hot Country de Billboard y también se ubicó en la lista Billboard Hot 100.

Algunos de esos éxitos incluyeron 'Todo lo que tengo que ofrecerte (soy yo)', 'No puedo creer que hayas dejado de amarme', 'Tengo tanto miedo de perderte de nuevo', Es cualquiera Goin 'to San Antone,' I Rather Love You ',' I'm Just Me ',' Wonder Could I Live There Anymore ', y su mayor éxito ' Kiss an Angel Good Mornin '.