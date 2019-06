Muere Beth Chapman

LOS ÁNGELES.-Beth Chapman, quien junto con su esposo, Duane "Dog" Chapman, apareció durante años en el icónico programa "Dog the Bounty Hunter", falleció.

Beth murió este miércoles en un hospital de Honolulu, días después de haber sido colocada en un coma inducido por razones médicas. Había luchado larga y duramente contra el cáncer, lo que finalmente le quitó la vida.

La mujer de 51 años anunció en 2017 que le habían diagnosticado cáncer de garganta, pero luego dijo en diciembre de ese año que ya no tenía cáncer.

El cáncer regresó en noviembre pasado, después de lo cual se sometió a una quimioterapia agresiva y luchó valientemente para mantener la normalidad en su vida, a veces saliendo de fiesta por la noche con su esposo. El mes pasado, el Día de la Madre dijo que había dejado de recibir quimioterapia.

La serie de A&E "Dog the Bounty Hunter" se canceló en 2012. Los Chapmans luego protagonizaron otros reality shows similares, como "Dog & Beth: On The Hunt" de Country Music Television.

En 2016, Beth Chapman se postuló para la presidencia de los Agentes de Fianzas Profesionales de los Estados Unidos y ganó. Ella dijo que era la más joven en recibir una licencia en Colorado, de donde es originaria. Ese récord fue batido por su propia hija, dijo ella.

En enero, los Chapman anunciaron que su oficina de fianzas en Honolulu se estaba cerrando porque el edificio sería demolido. Los turistas a veces se detenían en Da Kine Bail Bonds porque los episodios de sus shows fueron filmados allí. Más tarde abrieron una tienda de logos en el mismo edificio.

Con información de TMZ