Muere Armando Molina, a los 73 años, en Hermosillo, pionero del Rock & Roll

HERMOSILLO, Sonora.- En pleno Día del Músico, uno de los grandes íconos del rock mexicano ha fallecido.

El sonorense Armando Molina murió esta mañana, a los 73 años de edad, a causa de complicaciones de la salud.

El día de ayer, varios grupos de rock de Sonora organizaron un evento benéfico para apoyar a Armando con los gastos de su tratamiento contra el cáncer.

Fue a través de sus redes sociales que uno de sus hijos anunció la muerte de su padre, sin dar detalles sobre alguna ceremonia fúnebre.

Él (Armando) se fue luchando como siempre, tranquilo al saber que este día y los pasados, la música estuvo con él, como a lo largo de su vida. Le doy mis más sinceros agradecimientos a los que diario me preguntaban por él. Ya está descansando papá. ¡Que viva el rock and roll hasta donde estés, padre, un beso al cielo, descansa y Dios te bendiga siempre", cita el mensaje.

El artista nacido el 13 de noviembre de 1943 es considerado como uno de los pilares del rock en México, pues junto a Luis de Llano fundó el famoso Festival de Rock y Ruedas en Avándaro en 1971, donde lograron reunir más de 300 mil personas para corear y cantar las primeras canciones de rock en México.

Graduado de periodismo en la Universidad Iberoamericana, dirigió la revista Pop donde escribió reseñas de bandas como Golden Stars, La Máquina del Sonido y Shakings.

Armando también fue un reconocido promotor artístico, pues en la década de los 70 se encargó de representar a algunas bandas como Peace and Love, El Ritual, Los Dugs Dugs y Three Souls In My Mind, así como al vocalista del Tri, Alex Lora, al inicio de su carrera musical.

El músico formó parte de varias agrupaciones de rock como Camisas Negras, La Máquina del Sonido y Los Hitlers.

Luego de sacar su disco Kundalinic en 2011, Armando se despidió de los escenarios el 29 de septiembre de 2012 con un concierto en la Ciudad de México para mudarse a Hermosillo y estar cerca de su familia.

Ya instalado en la capital de Sonora, tenía la intención de componer y realizar un disco “rockteño” (mezcla de rock y música norteña) y abrió una tienda de ropa llamada La Moda Loka, la cual se vio forzado a cerrar luego de ser víctima de robo.

También inauguró la cafetería La Terapia, donde ofrecía un espacio a los músicos locales para mostrar su talento y pasar un rato ameno.

En sus últimos años, Armando se dedicó a ser columnista en algunos medios de Hermosillo y tener su programa en Radio Sonora llamado “Laberinto”.

Sus últimos trabajos musicales fueron en 2016 cuando compuso e interpretó el himno del equipo de Los Cimarrones y en 2019 la canción “Morena” para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de ser operado por cáncer de vejiga, Armando se dedicó a tocar el piano en un restaurante local.

El cantante falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos.

Descanse en paz.