Muere a los 70 años Alec John Such, bajista de Bon Jovi y miembro fundador

ESTADOS UNIDOS.- Alec John Such, uno de los miembros fundadores y bajista original de la banda de Bon Jovi, perdió la vida el pasado domingo 5 de junio a los 70 años, según se informó por medio de la cuenta oficial en Twitter de la banda.

Tenemos el corazón roto al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Estuvo desde el origen. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue integral en la formación de la banda”, se lee en el comunicado.

“Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él. Él era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie a vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y estaba lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales nos traen una sonrisa a la cara y lágrimas a los ojos. Le echaremos mucho de menos”, agregaron.

Hasta el momento no se ha revelado cuál es la causa del fallecimiento y la única información oficial sobre el deceso es el comunicado de sus colegas, quienes lamentan la pérdida del bajista.

Such y Bon Jovi

Bon Jovi se creó en Nieva Jersey en 1983 y alcanzaron un enorme éxito con canciones como “Wanted Dead or Alive” o “It’s My Life”. Such participó en la mejor etapa de la banda, la que agrupa sus cinco primeros trabajos: Bon Jovi (1984), 7800° Fahrenheit (1985), Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) y Keep the Faith (1992).

Aunque Such se separó de la banda en 1994, el bajista volvió a tocar con Bon Jovi en eventos especiales, como en el Salón de la Fama del Rock And Rock en 2018.

“Cuando Jon Bon Jovi me llamó y me pidió que estuviera en su banda hace muchos años, pronto me di cuenta de lo serio que era y de que tenía una visión a la que nos quería llevar”, dijo Such en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama. “Y estoy muy contento de haber formado parte de esa visión”, agregó.