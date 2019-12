Mötley Crüe alista su regreso con Def Leppard, Poison y Joan Jett y los Blackhearts

LOS ÁNGELES.-Las alineaciones completas de Def Leppard, Mötley Crüe y Poison, todos los 13 miembros, se reunieron en una pequeña habitación en la sede de SiriusXM en Los Ángeles para anunciar un tour en conjunto.

Serán 22 fechas para el verano de 2020 y unirá a los tres titanes del glam-metal con otros compañeros como Joan Jett y los Blackhearts.

Muchos creían que Mötley Crüe ya no volvería a los escenarios luego de que en el año 2014 anunciaron su gira final.

Sin embargo, la banda anunció a través de su cuenta de Instagram que volverían a estar juntos con una gira en el verano 2020, simplemente titulada The Stadium Tour.

Las tres bandas han compartido un video para marcar el anuncio, y Def Leppard agregó: "Es oficial. Estamos en camino con Mötley Crüe y los invitados especiales Poison y Joan Jett & The Blackhearts el próximo verano para una gira tan masiva que solo podría celebrarse en los estadios más grandes de Estados Unidos".

Itinerario del tour

Jul 7 MIAMI, FL Hard Rock Stadium

Jul 9 ORLANDO, FL Camping World Stadium

Jul 11 CHARLOTTE, NC Bank of America Stadium

Jul 14 ARLINGTON, TX Globe Life Field

Jul 15 HOUSTON, TX Minute Maid Park

Jul 19 SAN FRANCISCO, CA Oracle Park

Jul 23 SAN DIEGO, CA Petco Park

Jul 25 PHOENIX, AZ State Farm Stadium

Ago 9 ATLANTA, GA SunTrust Park

Ago 11 HERSHEY, PA Hershey Park Stadium

Ago 13 BUFFALO, NY New Era Field

Ago 15 PHILADELPHIA, PA Citizens Bank Park

Ago 16 PITTSBURGH, PA PNC Park

Ago 18 MILWAUKEE, WI Miller Park

Ago 20 DETROIT, MI Comerica Park

Ago 22 WASHINGTON DC Nationals Park

Ago 23 FLUSHING, NY Citi Field

Ago 25 BOSTON, MA Fenway Park*

Ago 28 CHICAGO, IL Wrigley Field

Ago 30 DENVER, CO Coors Field

Sep 2 SEATTLE, WA T-Mobile Park

Sep 5 LOS ANGELES, CA SoFi Stadium