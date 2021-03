Mostrará Peter Jackson felices a The Beatles

CIUDAD DE MÉXICO.- En el nuevo documental de The Beatles, dirigido por el realizador Peter Jackson, se enfocará en muchos momentos de alegría y diversión del cuarteto de Liverpool, comenta Ringo Starr, porque señala que en el de Michael Lindsay-Hogg hubo escenas más tristes.

"Sólo para ponerte en perspectiva, la primera vez que salí en un documental de Michael Lindsay-Hogg tiene 43 minutos de duración (risas). Se trata de la música y de mucha alegría, pero en ese momento no sentí mucha alegría porque… bueno, creo todos saben a qué me refiero, todo estaba enfocado en un momento que pasó entre dos de los muchachos", expresa el exbeatle.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De material existen alrededor de 56 horas de grabación, comenta el músico, del cual Peter le ha enseñado todos los momentos en donde tanto él como Paul McCartney, George Harrison y John Lennon se la pasan riendo, jugando y teniendo muchos ratos de felicidad.

"De hecho hay 56 horas de video y con Peter tuve muchas pláticas como ahora te estoy contando a ti, que me sentía miserable y me dice que hay muchos momentos en donde ahí estábamos riendo, teniendo mucha diversión, jugando y haciendo lo que hicimos…", señala.

"… Peter vino a Los Ángeles con su iPad y me mostraba partes en donde me decía: Mira lo que he encontrado aquí, y nos vemos riendo y divirtiéndonos como banda. Incluso si viste ese pequeño tráiler que salió a fines del año pasado, está lleno de diversión", adelanta.

El estreno del documental llamado "The Beatles: get back" está proyectado para el 27 de agosto de este año y trata de reconstruir la película de Lindsay-Hogg para mostrar la amistosa camaradería que aún existía entre los miembros del grupo y para desafiar las antiguas afirmaciones que aseguran que los músicos en ese momento ya tenían una mala relación entre ellos.