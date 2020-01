Montserrat Oliver habla sobre su ''salida del closet'' y lo que fue para ella hacerlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Montserrat Oliver compartió con sus seguidores de redes sociales un video donde habla sobre lo que fue para ella dar a conocer al público sus preferencias sexuales.

"Obviamente da miedo desilusionar a la gente que quieres y no entiendo porque desilusionar pues porque lo normal para todo mundo es ser heterosexual, y como les he dicho siempre a mi no me gusta etiquetarme y no porque no me acepte, ni etiquetar a los demás, porque yo siento que todo ser humano tiene opciones", expresa la conductora de ‘Mojoe’.

La presentadora puntualiza que decidió de un principio no hablar libremente del tema por miedo a perder el trabajo y por temor a que le hicieran bullying a sus sobrinos.

"No lo hice públicamente obviamente no por mi mamá, mi hermana era un poquito más que sus hijos, muchas cosas que no hago es por mis sobrinos, la presión social, porque los buleen, porque como y saben yo soy persona pública y de todo se entera todo el mundo’’, añadió la famosa.

Como era de esperarse, sus fans la apoyaron por la forma en que expresó sus sentimientos y aplaudieron la valentía que siempre ha tenido al estar frente a la cámara.

"La vida están bonita que la gente la desperdicia criticando y poniendo mas atención a vida ajena", "Así es, la vida esta para vivirla hay que ser felices", le escribieron a Montse.