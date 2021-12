Montserrat Oliver defiende a Yolanda Andrade tras guerra de declaraciones con Laura Zapata

Ciudad de México.- La actriz Montserrat Oliver defendió a su colega Yolanda Andrade después de las declaraciones que la conductora entabló contra Laura Zapata.

Tras relucir que Andrade había mantenido un romance con la esposa de Tommy Mottola, la hermana de la intérprete despotricó contra Yolanda, por lo que Monterrat se manifestó en apoo de su amiga.

Si la buscas, la encuentras, Yolanda últimamente después de todo lo que ha pasado, que ha sanado muchas cosas en ella misma, alcoholismo, etcétera, etcétera, a ella le ha dado por decir la verdad. A veces le digo que se pasa, que eso es para viejitos, que ya de plano no tienen filtros”

Expresó Montserrat durante su encuentro con los reporteros en un evento en la Ciudad de México.

Thalía nada qué ver

Posteriormente, la presentadora aseveró que Andrade nunca habló sobre Thalía y su vida amorosa. “Eso nunca se dijo, ni nada, no entiendo ¿por qué metieron a Thalía en este rollo?, pero bueno”.

Sobre quién empezó la disputa entre la villana de telenovelas y la conductora, Montse explicó: “No tengo idea, creo que Laura Zapata, no sé… mira no sé, no sé qué haya hecho Yolanda en su vida o no, o en la otra o en la otra, yo no soy &%$* pregúntenles a ellas”.

Finalmente, Oliver manifestó que en ocasiones no le da mucha importancia a este tipo de situaciones porque ya sabe que es parte de trabajar en el medio artístico, aunque dijo que sí le afectan emocionalmente estas cosas.

“Uno asume esa responsabilidad porque uno eligió esta carrera, entonces ya sabes que vienen los trancazos, vienen chismes, inventan cosas y siempre duelen”, remató.