Montserrat Oliver aclara que sus amigas “no son lenchas”

Montserrat Oliver compartió en su canal de YouTube el video del reciente encuentro que sostuvo con Kate del Castillo y sus otras amigas, Fabiola Campomanes y Roxana Castellanos, en Estados Unidos.

Mostrando parte de lo que hicieron en este reencuentro de “Las Lagartonas”, tal como se hacen llamar, llegó el momento en que Montserrat comenzó la dinámica de preguntas y respuestas, y sus colegas aprovecharon para pedirle que aclarara que ellas no son lesbianas.

Mientras Oliver preguntaba “Que se ha dicho de ustedes que es mentira y ya la tiene hasta la madr*?, todas contestaron con una gran sonrisa: “Que somos devotas”. A lo que Montse agregó: “o sea que han dicho que son lenchas (lesbianas)”, inmediatamente Fabiola comentó: “exacto, y diles que no, diles por favor”.

Montse tomó el comentario con humor y señaló: “no, no son lenchas, creen que porque uno se junta ya se contagia, y no, yo no soy alcohólica, el ped* es que me contagien”.

Cabe recordar que en diversas ocasiones se ha cuestionado las preferencias sexuales sobre todo de Kate del Castillo, quien luego de sus fallidos romances, muchos aseguraron que tenía otros gustos.

Mientras seguían con las confesiones, a Montserrat se le salió decir el nombre Yolanda (Andrade) como parte de una de las anécdotas, situación que provocó las risas de Fabiola y Roxana, quienes inmediatamente le mencionaron con una gran sonrisa: “no le cuadran las cuentas”.

Otro de los puntos divertidos de la plática fue en el momento en que Kate no dudó en reprocharle a Montserrat "tus novias pasan a ser parte de su grupo (de las Lagartonas) … porque los novios de una no”, a lo que Castellanos añadió: “uno se encariña”.

Finalmente, Kate y Fabiola coincidieron en que más allá de no aceptarlos en su grupo, es que ellas no han sabido elegir bien a sus parejas y por eso les ha ido mal en el amor.