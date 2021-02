¿Mónica Noguera sufrió depresión? Ella platica sobre el tema

CIUDAD DE MÉXICO.- Lejos de lo que pudiera pensarse, no todo es color de rosa en la vida de los famosos, pues como cualquier persona están expuestos a situaciones que los pueden llevar al límite.

En septiembre del año pasado, la noticia del repentino fallecimiento del cantante Xavier Ortiz consternó a muchos, sobre todo por las circunstancias en que se dio su partida.

Al hablar de este lamentable suceso, Mónica Noguera quiso abrir su corazón para hablar de su experiencia con la depresión. La conductora, quien en el pasado ha contado situaciones duras de su vida, reveló además qué ha sido su salvación al enfrentar este difícil panorama.

En la reciente emisión del programa De Primera Mano se hablaba sobre el lamentable fallecimiento del ex Garibaldi en septiembre del año pasado. Y es que nuevos reportes han apuntado a que cantante de 48 años había dejado de tomar los medicamentos con los que trataba su depresión.

Luego de presentar a noticia, Mónica se tomó un momento para hablar de su experiencia personal con este trastorno mental. “Yo he estado en una situación de tener que ir al doctor para tomar y recetarte antidepresivos y en verdad es una sensación que quieres morir, en verdad”, confesó la conductora.

Mientras sus compañeros permanecían atentos, Noguera continuó con su sincero testimonio, revelando de paso qué fue lo que en su caso la ha ayudado a salir adelante.

“A mí me ha salvado lo radical que he sido en entrenamientos, en alimentación que es importantísimo…”, señaló, destacando que es vital en este tipo de casos contar con el apoyo de un profesional: “Y en seguir con medicamentos periódicamente, pero sin dejar a tu doctor, no lo puedes dejar”, enfatizó.