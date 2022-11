Mónica Noguera niega haber firmado acuerdo de confidencialidad con Fher Olvera

Ciudad de México.- Mónica Noguera se sinceró sobre la relación que tiene con los integrantes de Maná, especialmente con su ex Fher Olvera, después de que trascendiera que firmó un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar de él.

En su reciente encuentro con los medios, la presentadora fue cuestionada por dicho tema legal y sobre todo por la relación que actualmente tiene con el vocalista.

No, no, yo los quiero mucho a ellos”, dijo Noguera mientras los periodistas mencionaban el tema. Y agregó: “Oye, viene nueva gira de Maná eh, ahí les va, ya me platicaron”