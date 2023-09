Mónica Noguera demandaría a 'Chisme No Like' por rumores de romance con Erik Rubín, explica su abogado

HERMOSILLO, Sonora.- La famosa conductora de televisión, Mónica Noguera fue víctima de rumores sobre una supuesta infidelidad con Erik Rubín y en redes sociales no se habla de otra cosa.

Sin embargo, nueva información le dio un giro inesperado a la historia y es que el abogado de Noguera, Guillermo Pous dio a conocer la postura de la comunicadora en medio de todo el escándalo.

En el programa "De Primera Mano", Guillermo Pous reveló a los conductores que el programa 'Chisme No Like' podría tener repercusiones legales por difundir la noticia que ha causado daño moral en Mónica Noguera.

Independientemente de si la información es verdadera o falsa, eso no significa que no se haya causado un daño moral. Se podría iniciar un proceso legal por violar la privacidad, el honor, la reputación y la intimidad, daños que son irreparables. Se podría buscar una compensación".

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like. (Foto: Facebook @chismenolikeoficial).

El conductor de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, cuestionó al abogado si hay algún impedimento en cuanto a las acciones legales debido a que 'Chisme No Like' se transmite en Estados Unidos y no en México, sin embargo, el abogado explicó que no hay ningún impedimento.

Guillermo Pous detalló que si Mónica Noguera salió a dar explicaciones no fue porque ella estuviera obligada a hacerlo, sino que lo hizo como un acto de cortesía.

Tanto Mónica como Andrea Legarreta y Erik Rubín podrían emprender acciones legales, también en nombre de sus hijas, por posibles daños morales y psicológicos.