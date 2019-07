Mónica Noguera asegura que le prohibieron habar de Fher de Maná

MÉXICO.- Mónica Noguera reveló que luego de algunas declaraciones que hizo de su ex novio Fher, vocalista del grupo Maná, los abogados y hasta el mánager del artista se comunicaron con ella para prohibirle que volviera a hablar de él.

Durante su encuentro con los reporteros, Mónica fue cuestionada por su ex pareja, a lo que inmediatamente replicó: “voy a hacer muy sincera con esto, fíjate que después del comentario que hicimos ahí en el programa “De Primera Mano”, recibí una llamada telefónica por parte de sus abogados y de su mánager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él, porque según ellos tengo un contrato de confidencialidad, que no lo tengo, pero yo por respeto y si él no quiere que yo mencione absolutamente nada pues lo haré”.

Ante el cuestionamiento sobre el temor de una demanda en su contra por parte del intérprete, Noguera explicó: “simplemente no hay dicho contrato de confidencialidad porque Fher nunca me haría firmar nada de ese tipo, pero si él prefiere que no diga nada por supuesto que no digo nada, yo lo respeto mucho”.

Es de esta forma como la conductora ha preferido dar fin a sus comentarios con respecto a la relación que mantuvo con el integrante de Maná, luego de que en el programa donde es titular, confesara que el cantante se había sometido a una cirugía plástica en la cara que casi le cuesta la vida.