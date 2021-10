Mónica Naranjo reafirma su carrera y regresa con "Minage"

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante española regresará a los escenarios mexicanos en enero de 2022, un lugar que la vio nacer como artista y que le recuerda que después de 30 años de exitosa carrera ya puede permitirse hacer en la industria lo que crea que deba hacer.

“Hoy no tengo ninguna ‘mayor lucha’. Antes era poder hacer y crear lo que yo creía que tenia que hacer, pero ahora eso ya no existe, lo hago y punto”, declaró este martes durante la rueda de prensa con medios mexicanos en motivo de su gira “Puro Minage”.

La cantante de 47 años, originaria de Figueres, ofrecerá este esspectáculo en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey los días 13, 22 y 28 de enero, prometiendo un show muy sencillo, pero con un "repertorio más profundo e intenso que jamás como artista" ha interpretado.

Minage

Los asistentes presenciar un concierto de voz y piano que durará dos horas y repasará todas las canciones del disco "Minage" (2000), que contiene temas como "Sobreviviré", "Amando locamente" o "Perra enamorada".

“Este disco es un antes y un después en mi vida profesional. Después de ‘Palabra de mujer’ (1997) y de haber vendido millones de discos, la discográfica o incluso el público esperaban un trabajo parecido pero sentí que era el momento de cambiar de aires”, contó la cantante, compositora y presentadora.

Detalló que entonces supuso una guerra abierta con la discográfica pero que finalmente ambas partes comprendieron los puntos de vista y terminó por publicarse “Minage”, un disco que honra a la intérprete italiana Mina.

Tres décadas de carrera profesional

Después de tres décadas de trayectoria, ya no le suceden estos desencuentros pero para ella sigue siendo igual de importante poder hacer “lo que quiera”.

“Al final, después de tantos discos, giras y proyectos puedo decir que he sobrevivido y he vivido de la música 30 años de mi vida, imagina si me siento feliz y realizada. En primer lugar como artista y luego como profesional, en un negocio que es difícil y cada día más”, sentenció Naranjo.

Una vez más, la artista estará reuniéndose con sus seguidores mexicanos, que son muchos y muy apasionados, además de los habitantes de la tierra que vio nacer a la artista.

Una española muy mexicanizada

Aunque no ha precisado los detalles, Naranjo afirmó que su relación con la Virgen de Guadalupe se remonta a "una hisotira" que tuvieron ambas "hace muchos años".

“México es mi casa, el lugar que me vio nacer como artista, me enseñó todo lo que se a nivel escénico”, recordó.

Con esto, una incansable Mónica Naranjo continúa su camino a su gusto, después de la pandemia en la que no dejó de trabajar, y promete nuevos proyectos que van a gustar a sus seguidores, dijo.

El 11 de noviembre e estrenará en Netflix el programa de telerrealidad presentado por Naranjo “Amor con fianza” y el 4 de noviembre verá la luz el primer sencillo que se desprende del su próximo disco “Mimetika”.