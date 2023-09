Mónica Dossetti aún se recupera de la agresión de su hermano después de un año

A poco más de un año de que se difundiera el video donde la actriz Mónica Dossetti, quien está postrada en una silla de ruedas debido a que padece esclerosis múltiple, era violentada física y verbalmente por su hermano José, ahora el director de escena rompió el silencio y reveló lo que ha pasado con su situación.

En entrevista para el programa Ventaneando y desde Tepoztlán, Morelos, José Dossetti reveló cómo se encuentra su consanguínea, luego de que las autoridades del Estado de México intervinieran en el asunto.

Fue un gran notición por muchos meses, %&*# a la familia seriamente, mi hermana sigue en circunstancias jod*das, vive en un lugar peor, yo la traje aquí porque aquí estaba mejor, porque era un espacio más recreativo, tenía una enfermera” explicó el director al reportero de la emisión de espectáculos.

Sobre el paradero de Mónica, su hermano manifestó: “tuvo que irse a Puebla, de la misma situación de donde la saqué, ahora la cuidan unas tías, mi mamá ya no puede porque tiene 80 años y usa tanque de oxígeno”.

Al respecto del intento de estrangulamiento contra Mónica, José manifestó: “Me desesperó porque mi hermana por su situación pocas veces dice ‘gracias’, después de cuatro o cinco meses tuve esa mala historia por no estar capacitado para tratar a enfermos así”.

Estado actual

Posteriormente, Dossetti confesó lo arrepentido que se siente por haber maltratado a su famosa hermana.

“Yo estoy jod*do, yo no tengo trabajo hace un año, nada, ¿quién crees que me quiere contratar en televisión?, me invitaron a hacer un piloto de espectáculos, pero me dicen que la conductora es una escritora que además tiene ahí como bandera de feminista, y entonces le digo ¿tú crees que le vengo bien a ella como director?’, al rato van a decir que toda su postura es mentirosa porque está con un pinch* golpeador de mujeres”, relató.

Y agregó: “Quisiera regresarme a un año, quisiera no haber cometido lo que cometí para tener una llamada de trabajo. Ella no vive hace un año [aquí], ¿tú crees que iba a poder legalmente tenerla, soy la persona que puede visitarla cada 15 días, 2 horas, según la ley. Antes tenía trabajo y le aportaba, le pagaba su enfermera, ahorita no puedo, a veces mi hermana la mayor me ayuda”.

Finalmente, José Dossetti desveló el motivo por el que Mónica no aparece públicamente para explicar cómo se encuentra actualmente. “No la pueden contactar, si pudieran contactarla me gustaría, pero no queremos que esté en la televisión. Quedó bajo la custodia de mi hermana la mayor”, dijo al respecto.