Mon Laferte une a Belinda y Cazzu

Ciudad de México.- Recientemente la artista Mon Laferte unió a Belinda y Cazzu, ya que debido a las recientes nupcias de la cantante, las artistas coincidieron al felicitarla en su cuenta de Instagram.

Tras dicha situación, Laferte fue interrogada en Ventaneando por la posibilidad de colaborar con la actual novia de Nodal, por lo que sin entrar en controversia sobre su vida sentimental mencionó:

Me encantan las chicas, o sea amo, por ejemplo Belinda me parece hermosa, icónica, todo lo que hace ella visualmente también es como super bello. Cazzu también, son maravillosas”

Colaboraciones por separado

Manifestando que le gustaría trabajar con la española y la argentina por separado, Laferte agradeció que tanto ellas como otras personalidades del medio artístico se hayan tomado el tiempo para enviarle sus mejores deseos.

“Me encantan todas las mujeres que están haciendo música hoy, me parecen increíbles, me encantan todas las chicas, todas las que me han puesto comentarios ahí, he visto comentarios hermosos de colegas”, declaró.

Recién casados

Al hablar de su vida amorosa, Mon explicó que su gira de conciertos no se interpondrá en las vacaciones que acostumbran a tomar los recién casados tras la boda.

“No, sí hemos tenido nuestra luna de miel antes, durante, después, siempre se puede tener luna de miel, estamos también aprendiendo en esta vida a ser papás, a ser compañeros, a ser pareja, a ser amigos”, explicó.

Finalmente, la intérprete de “Tú falta de querer” expresó lo feliz que se siente de unir su vida a la de su también mánager, aunque no estaba dentro de sus planes casarse.

“Es lindo el acto de juntarte con todas las personas que sean importantes en tu vida, contarles que elegí a este compañero para que me acompañe y es el papá de mi hijo, bueno así lo veo yo. No era algo que tenía en la mente como el matrimonio, pero muy lindo la verdad”, declaró.