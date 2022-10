Mon Laferte responde a las críticas que recibió por haberse casado de blanco

MÉXICO.- Este año ha sido de grandes cambios para Mon Laferte, pues dio a luz a su primer hijo y recientemente se casó con Joel Orta, quien ha sido su pareja desde hace tiempo y al igual que ella se dedica a la música.

“Acepto, te amo Joel. Hasta el infinito y más allá”, escribió la cantante al pie de las fotografías que compartió de su boda en su cuenta de Instagram. Amigos artistas y fanáticos se sorprendieron y se alegraron con esta noticia.

Durante un encuentro con la presa, la intérprete de “Mi buen amor” habló sobre la etapa final de la gira que ha estado realizando, así como de su maternidad y su nuevo matrimonio.

La chilena reconoció que antes no tenía en la mente el deseo de casarse, pero al conocer a Joel Orta, todo cambió y quiso llegar al altar con él: “Es lindo hacer una ceremonia, es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, que es el papá de mi hijo”.

Mon consideró que aquellos que la han criticado por haberse casado siendo feminista, posiblemente no están informados sobre lo que es este movimiento, porque está ideología no está peleada con el matrimonio.

“Para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, agregó.