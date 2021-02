Mon Laferte podría ser multada por pintar mural sobre menstruación

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte se convirtió en tendencia debido a que pintó un mural de 12 metros como parte de su exposición Procesión que abrió sus puertas el lunes en la Casa Arte Bahía Utópica, en cerro Alegre, Chile.

La pintura se titula Día uno, su temática principal es el ciclo menstrual y ha causado opiniones encontradas, pues mientras varios aplauden el talento artístico de la cantante, el gobierno lanzó duras críticas en su contra e incluso se habla de la posibilidad de multarla.

“'Día uno', mural terminado en Valparaíso. Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimo en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor, Justo ese día del mural me tocó mi ciclo y estaba en mi día uno, me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla que le ayudó a seguir pintando a 12 metros de altura, gracias vecina linda”, escribió la famosa en su cuenta de Instagram.

La ganadora del Grammy Latino 2020 realizó la pintura en una de las fachadas de un antiguo edificio del turístico Cerro Alegre y el hecho de que sea una de las zonas más visitadas de Valparaíso, Chile hizo que las miradas estuvieran sobre ella, de hecho Constance Harvey, secretara de cultura, arte y patrimonio de la región de Valaparaíso calificó al mura como “egoísta e individualista”, pero eso no es todo.

Resulta que el lugar en el que Mon Laferte pintó el mural es considerado Patrimonio Cultural por la UNESCO, por lo que no se puede hacer este tipo de obras sin un permiso estatal: “En cualquier espacio las acciones de arte deben estar hechas en comunión con las comunidades y con los territorios. No aceptamos muros que, por ejemplo, estén en el sitio de Patrimonio o si está en la zona de Amortiguación si no hay permiso del Consejo de Monumentos”, señaló Harvey

Harvey resaltó que Mon Laferte podría ser acreedora a una multa si es que no tenía permisos para pintar el mural y que esta multa definitivamente no tiene nada que ver con la temática ni el estilo de la famosa, simplemente es por el lugar en el que lo pintó.

“Desconozco si contaba con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, permisos de los vecinos, pero de no ser así se arriesga a una multa, más allá de que sea una artista reconocida”, dijo Harvey a medios locales.