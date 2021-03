Mon Laferte pide a AMLO no ser un “cómplice de la violencia patriarcal”

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde le pide reflexionar sobre la postura que tomó respecto al movimiento feminista de nuestro País.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Tu falta de querer” le pidió al mandatario presidencial que comprendiera que los colectivos feministas no fueron creados por sus opositores.

Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted”, comentó al inicio de su mensaje.