Molotov dio todo el poder en el Metropólitan

Molotov armó la fiesta en el Metropólitan con su concierto unplugged, en donde se hizo un recorrido de todos sus éxitos musicales, que hicieron cantar y brincar a miles de personas con las que interactuaron durante todo el concierto.



El reloj marcaba las nueve de la noche y el público ya estaba impaciente por ver a la banda de rock salir al escenario, los silbidos y gritos de la audiencia reflejaban la ansiedad de ver a Molotov cantando.

Fueron algunos minutos después cuando Tito, Micky, Randy y Paco salieron al escenario, charlando entre ellos y saludando a sus admiradores como si fueran amigos que habían visto hace poco tiempo.

El tema "Here we kum" fue el abridor de la noche, continuaron con "Amateur (Rock Me Amadeus)" y "Noko", mostrando la simpatía y la despreocupación que los caracteriza, interactuando con el público en todo momento, mientras tomaban un vaso de agua, tiempo después pedían que les llevaran una cerveza, para seguir pasándola bien y celebrar con su audiencia.

Y como en cualquier reunión social, los integrantes de Molotov hicieron que su público estuviera lo más cerca de ellos, primero vieron entre la audiencia al cantante Leonardo de Lozanne, a quien lo subieron al escenario durante "Lagunas mentales" y "Voto Latino".

Tras "Blame me", "Dreamers" en donde subieron algunas chicas al escenario, continuó su éxito "Gimme tha power", en donde el público ya se encontraba de pie coreando cada una de las canciones.

La euforia comenzó a intensificarse con "DDT" y "Mátate tete" canción que interpretaron con un arreglo especial de gaitas, para dar paso a su ya icónico tema "Frijolero" en donde incluyeron el sonido de una tuba, haciendo saltar a muchos de los presentes, mientras que con "Hit Me (Gimme tha power II)" y "Más vale cholo" hicieron cantar a todos.

En la mayoría de las canciones estuvieron subiendo a fanáticos al escenario, quienes no desaprovecharon la oportunidad para saludar a los integrantes y tomarse una selfie con ellos, también subieron al escenario a un fan que iba acompañado de su hermano, quien de acuerdo a lo que contaron los integrantes había ganado una carrera de personas con sobrepeso y mientras cantaban el tema "Cerdo", el fanático bailó por todo el escenario, mientras grababa toda su experiencia con el celular.

La banda se despidió con "Marciano (I Turned Into A Martian)", para así dar paso al encore, en donde complacieron al público al interpretar "Puto" para cerrar la noche con "Rastaman-dita", en donde subieron a muchas chicas al escenario para que bailaran con dicho tema y con las palabras "Muchas gracias, buenas noches, esto fue Molotov", la banda salió del escenario, dejando a sus admiradores totalmente complacidos por el espectáculo.