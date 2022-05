Molotov canta al descontento social

Mexicali, BC.- Sin perder su estilo y retomando sus letras controversiales, el grupo Molotov sigue cantándole al descontento social, ahora con su nuevo sencillo ‘No olvidamos’.

En entrevista para este Grupo Editorial, Paco Ayala integrante de la agrupación dijo que su intención es seguir manteniendo la crítica social en sus canciones para darle voz a lo que aqueja a los mexicanos.

Te puede interesar: Guns N Roses tendrá conciertos en México y Molotov abrirá

“Siempre nos ha molestado algo y en la mayoría de los casos, acaba hecha canción. Cambia a lo mejor la cara, cambian ciertas cosas pero la problemática, el enojo social, hay muchísimos temas en el país que nomás no nos dejan dormir, pues se hacen canción”, dijo el músico.

Expresión libre

Ayala comentó también que parte de su esencia es hacer del escenario y de su música una forma de expresión libre, usando sus presentaciones como un escaparate para su público.

Te puede interesar: Vive Latino con 37 artistas españoles y latinoamericanos

“El concierto es olvidarte un poquito de esto y llevar esas cosas a la catarsis del toquín. Había mucha gente que nos decía: ‘¿por qué ya no hacen cosas sociales?, y ahora que lo hacemos dicen: ‘¡ah! ¿por qué hacen lo de antes?’ y como nunca quedas bien con todos, pues el escenario es el mejor escaparate”.

Sobre si incluirían en sus próximos estrenos musicales, temas como el de las personas desaparecidas o feminicidios en México, Paco dijo que siempre recordarán serán parte de su discurso, ya que como su sencillo lo dice son tópicos que ‘No Olvidamos’.

Te puede interesar: Molotov de regreso a la crítica social con “No olvidamos”

“No olvidamos”

“Siempre han estado de alguna manera ahí plasmadas, ‘no olvidamos’ es una refrescada de esas cosas que no nos dejan dormir, no nos dejan en paz, que no podemos ver un avance, un sentimiento de seguridad.

“Están en el discurso natural de la banda porque siempre hemos peleado por esa igualdad y por ese foco mediático que es el escenario, de tirar mensajes, encontrar empatía con la gente y obviamente hacerlo rock and roll”, compartió.