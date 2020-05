Molesta a Sergio Mayer que Natália Subtil haya ido a clínica con su nieta

Hace unos días se dio a conocer la información con respecto a que Natália Subtil visitó una clínica de salud acompañada de su hija para realizarse unos exámenes médicos, lo cual creó gran controversia por acudir a este lugar junto a la pequeña en un momento de gran riesgo por la pandemia de Covid-19 que se vive y el peligro de un contagio.

Al respecto, Sergio Mayer, abuelo de la menor, opinó sobre lo sucedido. “No me preocupa porque yo me enteré después, yo no me puedo estar preocupando por cosas que no me corresponden, yo disfruto a mi nieta, no es mi hija, yo no tomo las decisiones”.

Visiblemente molesto, aunque siempre expresándose con respeto comentó: “Cabe aclarar que yo me enteré que la mamá fue al hospital para hacerse unos exámenes y pruebas para poder participar en un reality show, no porque tuviera síntomas de coronavirus”.

Incluso aclaró que su familia y él siempre están dispuestos para ayudar en el cuidado de su nieta por lo que le sorprendió que no acudiera a ellos.

“La mamá decidió llevarla a la clínica, tiene amigas, tienen vecinos y pudo haberla dejado ahí perfectamente. Ella lo sabe, o pudo haberla traído a mi casa también y siempre que ha querido pasa a dejarla aquí, están mis hijas, esta mi mujer, estoy yo, está la nana y pudo haberlo hecho, entonces yo no creo que sea una justificación y si ella decidió llevarla, pues está bien, también lo respeto y yo no le voy a estar reclamando porque ella lleva a su hija a una clínica y mucho menos, soy muy respetuoso de las decisiones que ella toma”.

Cabe mencionar que la relación entre la ex pareja de su hijo Sergio Mayer Mori, y el ahora diputado, ha pasado por malos momentos en distintas ocasiones, especialmente cuando la modelo ha puesto en evidencia la irresponsabilidad del padre de la menor, lo cual la ha obligado a pasar situaciones difíciles por ser madre soltera.