Moisés Arizmendi estará del lado de los villanos

Tijuana, BC.- Tras una década de su estreno la telenovela “Corona de lágrimas” regresa a la pantalla chica con una segunda parte en la que participa el actor Moisés Arizmendi.

Si bien no le tocó formar parte de la primera parte que protagoniza Victoria Ruffo, sabe el paquete de dejó ese proyecto para el televidente.

“Que bien que se le dé la oportunidad y se escriba una segunda temporada, sabiendo todo lo que maduró y representa para el público, sobre todo lo que significa una historia original en estos tiempos, un melodrama clásico, con un formato típico”, explicó.

Moisés Arizmendi dará vida a Bátiz

En entrevista vía telefónica, el actor compartió que dará vida a Bátiz, un abogado, malo, pero que a la vez le pesa la maldad.

“Quiere ser malo, pero le cuesta trabajo, se verá envuelto en cosas que no pensó en hacer, pero del lado de los malos no supo en dónde se metió, duda mucho”, detalló que construyó un abogado que sabe mucho de leyes, pero en la práctica no.

Esta es la cuarta producción con la que trabaja al lado de José Alberto Castro, y gustoso de tener a compañeros como Ernesto Laguardia, Ruffo, África Zavala y Chema Torre, entre otros.

“Estaré todo el tiempo pegado a Ernesto Laguardia, Gustavo Elizondo, somos el grupo de abogados de los malos”, subrayó.

“Corona de lágrimas”

"Corona de lágrimas” es un melodrama familiar que es adaptado por Jesús Calzada y se centra en destacar, principalmente,el significado de ser madre y los conflictos, dudas, fallas, amor, aciertos y desaciertos que puede implicar la maternidad.

La primera parte se transmite actualmente por el canal TLNovelas y esta nueva entrega ya está en grabaciones.

El estreno de “Corona de lágrimas” será el lunes 29 de agosto a las 18:30 por Las Estrellas.

Para saber

Moisés Arizmendi

Actor

Personaje: Bátiz

Novela: Corona de Lagrimas

Inicio: 29 de agosto

Canal: Las Estrellas

Horario: 18:30 horas