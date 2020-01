Modelo colombiana casi se queda ciega por usar producto para pestañas

La modelo Laura González Díaz fue víctima de los productos de belleza, al aplicarse un tratamiento para el crecimiento de pestañas casi se destroza la cornea del ojo izquierdo.

La colombiana acudió con un médico de urgencia al sentir las molestias que iban creciendo más y más después de su aplicación.

Laura explicó que se sintió motivada a compartir el suceso porque quería advertir a sus fans de los peligros de automedicarse sin consultar antes con un experto.

Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a Vds… A las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba”, comentó en el vídeo.